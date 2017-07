Lage in Leegebruch entspannt sich

artikel-ansicht/dg/0/

Legebruch (MZV) In Leegebruch hat sich die Hochwasserlage in der Nacht zu Sonnabend leicht entspannt. In einigen Straßen gibt es aber weiterhin keinen Strom. Auch Abwasser kann vor allem in der Gartensiedlung nicht entsorgt werden. Das THW setzt seit Freitagabend drei Hochleistungspumpen ein, die das Wasser in die Muhre leiten. Von Veltener Gemarkung aus wird das Wasser in den Stadthafen gepumpt. Die L 20 ist deshalb gestern Abend zwischen der Veltener HEM- Tankstelle bis Lindensiedlung gesperrt worden.

In der Gartensiedlung versucht die OWA zurzeit, die Abwasserentsorgung wieder zu ermöglichen. Die Gemeinde lässt inzwischen mobile Toiletten an der Gartenstraße und am DSD-Stellplatz an der Veltener Straße aufstellen. Für Bürger, die sich kein Essen zubereiten können, bietet das DRK eine Versorgung an der Feuerwache an. Der Jugendclub stand in der Nacht als Notunterkunft zur Verfügung. Er wurde aber nicht genutzt.Zudem werden einzelne Keller ausgepumpt, um die Stromversorgung wieder gewährleisten zu können. Die Maxim-Gorki-Straße bildet zurzeit den Schwerpunkt.

In vielen Bereichen steht das Wasser weiter in den Straßen. Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother appellierte dringend an die Vernunft der Autofahrer, nicht über die Schläuche zu fahren und nicht schnell durch stehendes Wasser, um die Anwohner nicht noch weiter zu belasten. Dies bereite größere Probleme.Wann sich die Lage wieder normalisiert, ist noch unklar. Busse fahren weiterhin nicht. Ob am Montag Kita und Schule wieder öffnen, könnte Martin Rother noch nicht sagen.