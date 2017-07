artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Ausnahmezustand, der zum G20-Gipfel in Hamburg verhängt wird, verstößt nach Ansicht von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) gegen das Grundgesetz. "Die Freie Hansestadt wird so zu einer Enklave à la Nordkorea", sagte die Spitzenkandidatin der Berliner Linken am Samstag auf einem Parteitag. In der Hamburger Innenstadt wird ein 38 Quadratkilometer großer Bereich für Demonstrationen gesperrt. Das Verbot soll von Polizei und Militär durchgesetzt werden. "Das ist klipp und klar wider das Grundgesetz, absurd und nicht hinnehmbar", sagte Pau.