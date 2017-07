Zwischenfall vor Taufe von "Aidaperla" vor Mallorca

artikel-ansicht/dg/0/

Palma de Mallorca (dpa) Im Hafen von Palma de Mallorca ist am Freitagabend das neue Schiff der Reederei Aida Cruises getauft worden. Taufpatin der "Aidaperla" war Model und Moderatorin Lena Gercke, teilte das Unternehmen mit. Mehrere Tausend Gäste waren bei der Zeremonie und dem anschließenden Fest zugegen. Per Livestream wurde die Taufe über Facebook und an Bord aller anderen Aida-Schiffe übertragen. Rund 15 Stunden vor der Taufe sorgte ein Zwischenfall für Aufregung.