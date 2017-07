artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Grünen-Chef Werner Graf hat für eine Kooperation von SPD, Linken und Grünen nicht nur in Berlin, sondern auch im Bund geworben. "Wir benehmen uns im Bund oft wie Feinde. Und dann lassen wir Merkel durchgehen, dass sie mit ihrer neoliberalen Politik Erfolg hat", sagte Graf am Samstag auf einem Parteitag der Berliner Linken. "Ich finde, das muss sich grundlegend ändern." Die Botschaft an SPD, Linke und Grüne müsse sein: "Unser Gegner steht rechts."