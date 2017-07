Seehofer: Verhältnis zu Merkel fast innig

artikel-ansicht/dg/0/

Regensburg (dpa) CSU-Chef Horst Seehofer sieht sein Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als gekittet an. "Im Moment sind wir bei neun plus", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung" in Regensburg (Samstag) auf die Frage, wie innig sie auf einer Skala von eins bis zehn seien. "Aber unsere Zyklen schlagen stark aus."