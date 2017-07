Hubschrauber mit Sarg von Kohl in Ludwigshafen gelandet

artikel-ansicht/dg/0/

Ludwigshafen (dpa) Ein Hubschrauber der Bundespolizei hat den Sarg von Altkanzler Helmut Kohl zurück in seine Heimatstadt Ludwigshafen gebracht. Die Maschine, die nach dem EU-Trauerakt in Straßburg gestartet war, landete am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Autobahnpolizei in Ruchheim. Dort war Kohl zu Zeiten seiner Kanzlerschaft auch oft gelandet, wenn er nach Hause kam. Die Polizeistation liegt nur wenige Kilometer entfernt vom Haus der Familie Kohl in Ludwigshafen-Oggersheim.