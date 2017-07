Auszeichnung für ein Lebenswerk

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Heinz Ziesecke war überrascht. Mit so viel Besuch hatte er nicht gerechnet, so sagte er. Neben Familie, Freunden, Bürgermeister Heiko Müller fand sich auch Landrat Roger Lewandowsi ein. Immerhin ist Ziesecke durchaus so eine Art Institution in Falkensee, seine Schlosserei seit über hundert Jahren im Familienbetrieb. Dazu kommt: Am 30. Juni - genau vor fünfzig Jahren - legte er seine Meisterprüfung ab. Aus diesem Anlass überreichte ihm die Handwerkskammer Potsdam feierlich den Goldenen Meisterbrief. Den beruflichen Weg von damals, bis zu diesem Augenblick, beschrieb Ziesecke im Anschluss als von der Geschichte geprägt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585580/

Geboren 1939 hatte er zunächst eine Ausbildung zum Kunsthandwerker angestrebt. Für den praktischen Teil seiner Ausbildung hatte er begonnen ein Stück eines Barockgitters am Schloss Charlottenburg zu restaurieren. Er konnte diese Arbeit nicht fertig stellen. Der Bau der Mauer kam dazwischen und so musste Ziesecke beruflich noch mal von vorn beginnen. Er erwarb den Titel Schlossermeister schließlich in der DDR, belegte weitere Lehrgänge um selber ausbilden zu dürfen.

Was durchaus ungewöhnlich war: Ziesecke war und blieb auch zu DDR-Zeiten selbstständig. Die von ihm entworfene und gebaute Wespenfalle war bis zum Fall der Mauer ein Verkaufsschlager. "Die hat wie eine Bombe eingeschlagen", erzählte er sichtlich stolz. Ziesecke beschrieb diese Zeit als nicht einfach. "Es fehlte ständig an Material und private Unternehmer waren nicht gern gesehen", erklärte er weiter. "Ich konnte alles, was mit Metall zu tun hatte, in meiner Berufsgruppe unterbringen", fährt er fort. Unter anderem lieferte er auch Ersatzteile für Stahlwerke.

Inzwischen hat Ziesecke die Geschäfte an seinen Sohn übergeben. Bereut hat er die Jahre im selben Beruf nie. "Ich war immer mit Herz und Seele dabei", bestätigte er mit einem Lächeln, das nichts anders vermuten lässt. Nur eines stimmt ihn nachdenklich, nicht die Arbeit am Barockgitter der Charlottenburger Schlosses vollendet zu haben. "Allerdings", erzählte er und seine Augen strahlen dabei, "dann habe ich mir die fertige Arbeit mal angesehen. Ist schön geworden."