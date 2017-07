artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gerechte Mieten und Löhne, mehr Bürgerrechte und der Flughafen Tegel - mit diesen Themen will die Berliner Linke in den kommenden Wochen auf die Straßen gehen. 85 Tage vor der Bundestagswahl und dem Tegel-Volksentscheid am 24. September schwor sich die Partei am Samstag auf den Wahlkampf ein. Spitzenkandidatin Petra Pau betonte, die Linke kämpfe als einzige Partei wirklich für soziale Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeits-Wahlkampf der SPD könne CDU und CSU zwar ärgern, habe aber mit dem wahren Leben nicht viel zu tun. "Wir nehmen einfach das Grundgesetz ernst, während es andere ignorieren", sagte die Bundestagsvizepräsidentin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585582/

Die Landesvorsitzende Katina Schubert betonte, bei der Ehe für alle hätten sich SPD, Linke und Grüne im Bund erstmals für ein gemeinsames Ziel zusammengefunden. So müsse es weitergehen. Auch Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn sagte, bei der Bundestagsentscheidung am Freitag sei "so ein bisschen was von Wandel" zu spüren gewesen. "Wir haben gemerkt: Angela Merkel muss nicht 16 Jahre Kanzlerin sein." Demokratie lebe von der politischen Alternative.

"Es bleibt unser Ziel, die AfD rauszuhalten aus dem Bundestag", betonte Schubert. Die AfD sei eine "rassistische, islamophobe und rechte Partei, die auch Faschisten beherbergt".

Linke, Grüne und die SPD könnten nur gemeinsam Erfolg haben - in Berlin wie im Bund, sagte als Gastredner der Grünen-Landesvorsitzende Werner Graf. Die Botschaft an alle drei Parteien müsse sein: "Unser Gegner steht rechts." Im Bund aber benähmen sie sich oft wie Feinde. "Und dann lassen wir Merkel durchgehen, dass sie mit ihrer neoliberalen Politik Erfolg hat."

Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer machte allerdings auch deutlich, dass zwischen SPD, Linken und Grünen in der Landesregierung noch nicht alles glatt läuft. "Es fehlt noch an Vertrauen, dass wir das gemeinsam hinbekommen", sagte er. Nicht alle in der Koalition hätten verstanden, dass sich viele Ziele nur mit den Bürgern zusammen erreichen ließen. Stattdessen gebe es öffentlich inszenierte Konflikte. Die SPD falle immer wieder in alte Muster zurück. Damit müsse die Linke umgehen lernen. Anklagen und Lamentieren seien "manchmal ok und nötig", dauerhaft aber "weder erfolgversprechend noch erotisch".

Im Wahlkampf wollen die Linken auch für ein "Nein" beim Tegel-Volksentscheid eintreten. Sie wollen, dass der alte Flughafen geschlossen wird, sobald der neue Hauptstadtflughafen BER irgendwann öffnet. Die FDP, die den Volksentscheid maßgeblich angestoßen hat und für eine Offenhaltung des Flughafens eintritt, verbreite Fake News, sagte Schubert. "Es glauben tatsächlich viele Menschen, wir wollten Tegel gleich zumachen, egal ob der BER läuft oder nicht - Fake News", sagte sie. Die Linke werde um jedes "Nein" kämpfen.