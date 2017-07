Münch eröffnet 23. "Rohkunstbau"-Ausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (dpa) Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat die 23. Auflage der "Rohkunstbau"-Ausstellung im Schloss Lieberose (Dahme-Spreewald) eröffnet. Die Schau steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Schönheit im Anderen - The Beauty of Difference".