Ribbeck (MOZ) Der Countdown läuft, die Premiere steht bevor: Nach wochenlangen Proben sind die Schauspieler gewappnet. Sie werden auf der Bühne im Garten des neobarocken Schloss Ribbeck als schöne Theaterkulisse das Stück "Romeo und Julia" von William Shakespeare präsentieren. Die Premiere wird am kommenden Freitag gefeiert.

Josefine Heidt und Maximilian Wrede sind die beiden Hauptdarsteller im Stück "Romeo und Julia" in einer Inszenierung des in Brieselang lebenden Regisseurs Claus Stahnke.

Es ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten , die auf dem Spielplan der Schlossfestspiele Ribbeck steht. "Romeo und Julia" ist eine Tragödie, die ans Herz geht. Sie spiegelt wieder, wie unzerstörbar Liebe sein kann und das sie keine Grenzen kennt. An einem Sonntag lernen sie sich kennen, fünf Tage später bringen sie sich um - aber dazwischen erleben Romeo und Julia die aufregendste, schmerzhafteste, wunderschönste Zeit ihres Lebens. Shakespeare ist ein Meister der Worte, er schafft es sogar hunderte Jahre später, die Leute immer noch zu berühren. In der klassischen Inszenierung von Claus Stahnke wird die alte Sprache sensibel an den heutigen Sprachgebrauch angepasst, ohne den Wert der Sprachkunst zur Entstehungszeit zu zerstören.

Was erwartet die Besucher? Neun Schauspieler in 16 Rollen, dazu zwei musikalische Profis, die das Geschehen live mit ihren Instrumenten begleiten. Rasante Fechtszenen, die Gerd Borho, der einzige offiziell anerkannte Fechtmeister für szenisches Filmfechten in Deutschland, choreographiert hat, werden das Publikum begeistern. Natürlich die berühmte "Balkonszene", der Höhepunkt der Romanze zwischen Romeo und Julia. Und dann das tragische Ende, bei dem mehr als eine Träne fließen wird.

Es geht um grundlegende, um zeitlose Themen wie Liebe und Hass, Schuld und Tod. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die in einen Bann zieht, obwohl Verlauf und Ende meist bereits bekannt sind. "Der Kartenvorverkauf zeigt die ungebrochene Popularität von ,Romeo & Julia'. Wenn das Wetter mitspielt, und wir auch noch Karten an der Abendkasse verkaufen können, erwarten wir die höchste Besucherzahl seit dem Beginn der Schlossfestspiele im Jahr 2014 mit ,Effi Briest'", so die hoffnungsvolle Prognose von Schlossfestspiele-Sprecherin Marietta Grade.

Nach der Premiere folgen um 8., 9. und vom 14. bis 16. Juli weiter Vorstellungen. Karten können bei www.reservix.de, an Theaterkassen und im Foyer des Schlosses Ribbeck gekauft werden. Weitere Infos: www.schlossfestspiele-ribbeck.de