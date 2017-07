artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (MZV) „Es kommen nur Leute, die gaffen und fotografieren – niemand hilft!“ Die Nerven liegen blank bei Susanne und Andreas Moll. Seit Donnerstag, 17 Uhr, steht ihr Keller unter Wasser. Das Haus des Ehepaars befindet sich am Anfang der Birkenallee. Als der Regen mit ganzer Kraft losdonnerte, dauerte es nur zehn Minuten, bis das Untergeschoss mehr als 1,20 Meter hoch überflutet war. Seitdem hat die Familie keinen Strom, keine Toiletten, kein Essen, kein Telefon. Dafür aber ganz viel Wut. „Warum hat der Landrat hier keinen Ausnahmezustand ausgerufen?“, fragen beide und fühlen sich in ihrer Not allein gelassen.

Seit 1993 leben die Molls in ihrem Häuschen. „Es war gerade abgezahlt“, sagt Susanne Moll, die Tränen steigen ihr in die Augen, verschämt dreht sie sich weg. Das Geräusch der Pumpen, die unaufhörlich das Wasser von innen nach draußen befördern, ist aus allen Richtungen zu hören. Ein brauner Rand zeigt an, dass die Brühe noch etwa zehn Zentimeter höher stand. Eine Tür liegt obenauf. „Dort hinten schwimmen die Kühlschränke!“, zeigt Susanne Moll in den hinteren Teil des Kellers. Fahrräder, Waschmaschine, Rasenmäher, Werkzeuge, Bohrmaschinen, Lebensmittelvorräte – alles ist hin.Wenn Susanne Moll am Montag wieder zur Arbeit muss, hat sie nicht ein trockenes Paar Schuhe.

Eigentlich war sie mit ihrem Mann am Donnerstagnachmittag aus dem Urlaub gekommen – einen Tag früher, als geplant. „Als hätten wir es geahnt.“ In den vergangenen Nächten hat sie nur wenig geschlafen.„In Leegebruch entspannt sich die Lage, heißt es. Davon habe ich bisher noch nichts gemerkt“, erklärt sie traurig. Vorwurfsvoll platzt es aus ihr heraus: „Und von oben kommt nichts – nur Regen!“ Gerade fallen wieder die ersten Tropfen aus den großen, dunklen Wolken. Sie wünscht sich ein tröstendes Wort und befürchtet, dass es keine Hilfe geben wird. Auch finanziell nicht. „Alle werden sich herausreden, dabei ist die Straße von Beginn an falsch gebaut worden. Bei Gewitter steht hier immer das Wasser“, meint Andreas Moll.

Das bestätigt auch Nachbarin Manuela Jüstel: „Wir Landeier können ja absaufen.“ Seit Tagen warten sie auf die Feuerwehr oder das technische Hilfswerk – bis Samstagmittag umsonst.Geräte und Schläuche zum Abpumpen sind privat organisiert, die Nachbarn helfen sich gegenseitig.Und sie teilen ihre Emotionen: „Erst haben wir zusammen geweint, dann zusammen getrunken. Heute ist uns wieder zum Heulen!“