Demo gegen Merkel und Gegenproteste verlaufen friedlich

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Rechts demonstriert. Rund 400 Teilnehmer zählten die Veranstalter, wie sie über Twitter mitteilten. Die Polizei sprach von einigen hundert Teilnehmern. Anlass war ein Aufmarsch rechtspopulistischer und rechtsextremer Demonstranten, der ebenfalls am Samstag auf dem Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof gestartet war. Für die rechte Demonstration versammelten sich nach Angaben eines Einsatzleiters rund 250 Menschen.