Tokio (dpa) Die Europäische Union und Japan haben bei ihren Gesprächen über ein Freihandelsabkommen keinen Durchbruch erzielen können. Man habe zwar "signifikante Fortschritte" erzielt, es gebe aber weiter strittige Punkte, sagte der japanische Außenminister Fumio Kishida am späten Samstagabend (Ortszeit) in Tokio laut japanischen Medien. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und ihr Agrarkollege Phil Hogan hatten dort zwei Tage lang Gespräche geführt. Differenzen bestanden zuletzt weiter in den Bereichen Landwirtschaft und Automobilindustrie. Beide Seiten hoffen, ihre Gespräche vor einem Gipfel zwischen der EU und Japan am 6. Juli zu beenden. Er überlege, selbst nach Brüssel zu reisen, wurde Kishida zitiert.