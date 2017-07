Tierisches Sommerfest für Mensch & Tier

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Tierfreunde und Neugierige sind am kommenden Sonnabend, 8. Juli, zum Sommerfest des Vereins Tierisch Belzig auf dem idyllischen Grundstück der alten Oehlschläger Mühle geladen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585604/

Tierpfleger Pascal Müller mit Tyson. Gemeinsam werben sie für das Sommerfest im Tierheim. Letzterer sucht dringend ein liebevolles Zuhause, in dem der siebenjährige Rüde glücklich werden kann.

Tierpfleger Pascal Müller mit Tyson. Gemeinsam werben sie für das Sommerfest im Tierheim. Letzterer sucht dringend ein liebevolles Zuhause, in dem der siebenjährige Rüde glücklich werden kann. © MZV

Um 10.00 Uhr gehts los mit der Vorstellung und der Geschichte des Vereins, Mitstreiter anderer Tierschutzvereine werden vor Ort sein und sich präsentieren, Tiertrainer Dirk Grünberg wird sein Können und Fachwissen vorführen und selbstverständlich werden die derzeitigen vierpfotigen Bewohner, wie der siebenjährige Labradorrüde Tyson, vorgestellt. Neben Tyson leben momentan weitere zehn Hunde und vier Katzen auf dem Gelände. Engagierte Ehrenamtler und ein angestellter Tierpfleger sind im Einsatz für die Tiere. Hinzu gesellt sich an jedem Montag Hundetrainer Dirk Grünberg. "Mit seiner Hilfe gelingt es uns, auch Tiere mit problematischem Verhalten wieder auf den richtigen Weg zu bringen", so Tierpfleger Pascal Müller. "Wir resozialisieren Hunde, geben ihnen eine reelle Chance auf ein neues Zuhause, auf ein zweites Leben", ergänzt die Vereinsvorsitzende Susann Fraedrich. Selbstverständlich sind im Tierheim nicht nur schwierige Hunde untergebracht.

Oberstes Ziel ist es, den Tieren eine liebevolle Familien zu vermitteln. Vor- und Nachkontrollen gehören selbstverständlich dazu. Vielleicht findet sich am kommenden Sonnabend ja der ein oder andere Tierfreund, der sich in einen Tierheim-Bewohner verliebt. Die Vereinsarbeit unterstützen können Tierfreunde durch eine Mitgliedschaft im Förderverein, durch eine Patenschaft für ein bestimmtes Tier oder Spenden. "Unser Verein erhält keinerlei finanzielle Förderung. Wir sind auf Spenden angewiesen. Und wenn es nur fünf Euro im Monat sind, diese helfen uns schon weiter", so die Vereinsvorsitzende. Noch trägt sich das 2012 bestehende Tierheim nicht selbst. "Einen Großteil des Projektes finanziert der Eigentümer."

Also, nicht vergessen, Sommerfest am 8. Juli ab 10.00 Uhr auf dem Gelände des Vereins Tierisch Belzig. Nähere Informationen sind zu finden auf der Homepage www.tierisch-belzig.com.