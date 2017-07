artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Lange sah es heute danach aus, dass sich die Lage in Leegebruch wieder entspannt. Doch seit dem Nachmittag drängt neues Wasser aus dem Nordwesten und aus dem Bereich der Gemeinde Oberkrämer in den Ort. An der Autobahn, die ein Deich wirkt, staut sich das Wasser und fließt zurück in den Ort. In mehreren Straßen steigen wieder die Pegel, Wasser dringt in die Häuser. Die Abwasserentsorgung ist vor allem im Süden der Gemeinde noch nicht wieder intakt. Im Gegenteil: Nach Auskunft von Vize-Bürgermeister Martin Rother kann aus immer mehr Haushalten kein Abwasser mehr entsorgt werden. Inzwischen wurden 50 Dixi-Toiletten in den Ort gebracht. Außerdem dürfen öffentliche Toiletten im Rathaus genutzt werden

Die Lage in Leegbruch hat sich verschärft. © MZV/Tilman Trebs

Am Abend erklärte Rother gegenüber unserer Zeitung und der Kreisverwaltung, dass er die Lage nicht mehr im Griff hat. "Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir brauchen nicht mehr Tauchpumpen, sondern fachkundige Hilfe. Wir sind nur ein kleiner Ort. Wir können das nicht mehr leisten." Daraufhin rief Landrat Ludger Weskamp gegen 19 Uhr den Großschadenfall auf.Seitdem koordinieren ein Führungsstab unter der Leitung von Kreisbrandmeister Steffen Malucha im Landratsamt und die Einsatzleitung vor Ort unter der Führung von Vize-Kreisbrandmeister Thomas Thielke die Einsätze in Leegebruch.

Ihr vordringlichstes Ziel ist, möglichst viel Wasser aus dem Ort zu bringen. Dafür wurde eine weitere Hochleistungspumpe angefordert, die zurzeit aus Eberswalde nach Leegebruch gebracht wird. Die Pumpe, die 15 000 Liter pro Minuten transportieren kann, soll das Leegebrucher Wasser über einen Graben in zum Oranienburger Kanal nach Pinnow leiten. Bislang wird sämtliches Wasser über die Muhre auf ein Feld südliche der Autobahn nach Velten geführt und dort von Pumpen mit des Technischen Hilfswerk in den Veltener Hafen geleitet. 29 000 Liter transportieren die Pumpen. Von oben kommt mehr.

Die Leegebrucher hatten sich mehrfach darüber beklagt, zu wenig Unterstützung vom Landkreis zu erhalten und gefordert, dass der Katastrophenfall für die Gemeinde ausgerufen wird. Landrat Weskamp wies die Vorwürfe zurück. Der Kreis habe seit Donnerstag der Gemeinde geholfen, etliche Kräfte von THW und anderen Feuerwehren in die Gemeinden geschickt. Die Einsatzleitung blieb allerdings in Leegebruch, bis am Sonnabend klar wurde, dass die Gemeinde überlastet und letztlich auch überfordert war.

Inzwischen hat Weskamp 16 weitere Feuerwehrtrupps in Bereitschaft versetzt. Sie sollen, sobald das Hochwasser aus den Straßen verschwindet, den Bürgern beim Auspumpen ihrer Keller helfen. "Wir sind bei den Leegebruchern, wir lassen sie nicht allein", sagte Weskamp am Abend in Oranienburg. Auch sollen die Leegebrucher besser von den Behörden über den Stand der Dinge informiert werden. Auch sollen noch mehr sanitäre Anlagen organisiert werden. Schlafplätze stehen notfalls im Jugendclub zur Verfügung.

Im Auge hat der Führungsstab in der Kreisverwaltung nun auch die Situation in Velten. Dort sammelt sich immer mehr Wasser auf dem Feld südlich der Autobahn. "Bislang haben wir dort aber noch keine problematische Lage", so Weskamp.

Noch am Vormittag waren die Leegebrucher optimistisch, das Schlimmste überstanden zu haben. Stundenlang sanken die Pegel - bis sie am Nachmittag wieder stiegen.