Beim PS-Lotteriesparen 5000 Euro gewonnen

Beeskow (MOZ) Seit etwa 20 Jahren nimmt Marianne Boschan am PS-Lotteriesparen der Sparkasse teil. Nun hat es endlich geklappt: Sie und ihr Mann Dietmar (56) haben 5000 Euro gewonnen. "Wir waren von unserer Beraterin zum normalen Gespräch eingeladen worden. Erst zum Schluss rückte sie mit der tollen Neuigkeit heraus." 5000 Euro, was macht man damit? "4000 Euro werden erst mal zurückgelegt, an unserem Haus gibt es immer was zu bauen", erzählt die 68-Jährige. "Für die restlichen 1000 Euro werden wir uns mal was gönnen und im Urlaub nicht auf einen Hunderter gucken. Und vielleicht sind auch noch ein paar Schuhe drin", lacht Marianne Boschan mit Blick auf ihren Mann, der in Fürstenwalde als Schweißer arbeitet. Seinen Urlaub will dass Paar in Graal-Müritz verbringen. "Aber erst nach dem langen Nacht in Beeskow, da müssen wir unbedingt dabei sein."