Zur Prüfung im grasgrünen Anzug

Eisenhüttenstadt (MOZ) 133 Abiturienten haben kürzlich in Eisenhüttenstadt ihre Zeugnisse erhalten. Vor 60 Jahren war die Schar der Absolventen noch überschaubarer: 19 junge Frauen und Männer bestanden im damaligen Stalinstadt ihre allgemeine Hochschulreife. Am Freitag hat sich ein Teil von ihnen anlässlich des Jubiläums wiedergesehen.

"Hatten wir eine Abitur-Feier? Das ist schon so lange her", sagt Manfred Lehmann lachend. Dietrich Warnatsch erinnert sich, dass es nach der offiziellen Zeugnisübergabe im "Aktivist" in eine Privatwohnung ging. "Dort haben wir Wein getrunken." Auch an Abi-Kleider oder Anzüge war nur bedingt zu denken. "Ich bin zu meinen Prüfungen in einem grasgrünen Anzug gegangen", erinnert sich Oskar Nuyken schmunzelnd. "Den gab es damals wahrscheinlich im Konsum", vermutet er.

Als vor 60 Jahren 19 junge Frauen und Männer ihre Abiturzeugnisse im damaligen Stalinstadt bekommen haben, da war tatsächlich an rauschende Feste, wie es heute nach bestandenen Prüfungen und dem Erhalt der Zeugnisse üblich ist, nicht zu denken. Es war der zweite Jahrgang in Stalinstadt, der an der damaligen sozialistischen Grund- und Oberschule, der heutigen Astrid-Lindgren-Grundschule, die Prüfungen für das Abitur erfolgreich absolvierte. Der erste Jahrgang, so steht es in einem Artikel des Neuen Tag, den Ingrid Kummich aufgehoben hat, waren es sogar nur zwölf Absolventen.

Die Zahl sollte sich in den folgenden Jahren natürlich verändern. Ingrid Kummich, die damals mit ihren Geschwistern und Eltern in der Alten Ladenstraße wohnte, erinnert sich an eine schöne Zeit. Es war in gewisser Weise eine Stadt im Aufbruch und vor allem im Aufbau. "Es wurde überall gebaut", erinnert sie sich. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung, man mag es heute kaum mehr glauben, lag gerade einmal bei 37 Jahren. Überall gab es kleine Kinder. Auch Erika Hintze erinnert sich, dass sie damals in der Erich-Weinert-Allee in einer neuen Wohnung lebte. "Zuvor haben wir in einer Baracke auf der Insel gewohnt."

Anlass, in den Erinnerungen zu kramen, ist ein Treffen zum 60-jährigen Abitursjubiläum in Kummro. Neun der einst 19 Abiturienten waren angereist. "Einige sind schon gestorben, von einigen wissen wir auch nicht die Adresse", sagt Ingrid Kummich.

Mit die weiteste Anreise hatte Oskar Nuyken, der als Professor für Chemie in München tätig war. Nicht zuletzt, weil sie in der DDR nicht studieren durften, ist der ein oder andere in den Westen gegangen. Dietrich Warnatsch, der aus Neuzelle kommt, ging nach West-Berlin und nutzte die Freiheit, studieren zu können, was er wollte. Er hat auch dies Treffen und die Treffen in den vergangenen Jahren organisiert. Diesmal steht eine Rundfahrt durch Dörfer des Amtes Neuzelle mit dem Oder-Neiße-Express auf dem Programm.

Klar war damals übrigens, auch ein Unterschied zur heutigen Abiturienten-Generation, dass die Schüler in den Ferien, wenn sie nicht im Ferienlager waren, im EKO als Arbeitskräfte gefragt waren. Und jeder mag es für sich selbst beurteilen, aber für den damaligen Jahrgang stellt Dietrich Warnatsch eindeutig fest: "Wir waren fleißige Schüler."