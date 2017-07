Bus hängt Container ab

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Erstklässler, die mangels Platz an der Goßmann-Grundschule abgelehnt wurden, sollen ab Schuljahr 2017/18 mit einem Shuttle zur Jähn-Grundschule gefahren werden. Das beschlossen die Stadtverordneten von Fürstenwalde am Donnerstagabend nach emotionaler Debatte.

Alle Stühle sind besetzt. Rund 60 Gäste haben sich im Alten Rathaus eingefunden - die meisten von ihnen führt die seit Monaten heiß diskutierte Erstklässlerproblematik her. Ausgestattet mit grünen und roten Stimmkarten, wie sie die Stadtverordneten nutzen, hoffen die Eltern, dass an der Gerhard-Goßmann-Grundschule Container aufgestellt werden, um das Platzproblem zu lösen. Damit, so ihr Wunsch, solle verhindert werden, dass ihre Kinder aus dem Süden der Stadt in die Sigmund-Jähn-Grundschule in Nord gehen müssen, was zu unvertretbar langen Fahrzeiten führe. 23 Mädchen und Jungen erhielten Ablehnungsbescheide von der Großmann-Schule. In 21 Fällen legten Eltern Widerspruch dagegen ein, sagt Eckhard Fehse, Erster Beigeordneter.

Der Wunsch nach der Container-Lösung erfüllt sich nicht. Nach rund zweistündiger Debatte lässt Stadtverordnetenvorsitzender Jürgen Teichmann abstimmen, zuerst den Antrag von Bündnis 90/Grünen. Die Forderung: Mit Containern für eine Übergangszeit von vier Jahren Platz für vier erste Klassen an der Goßmann-Schule schaffen. Fehse stellte zuvor klar, dass die Container nicht bis Schuljahresbeginn bezugsfertig wären. Der Antrag wird 17:11 abgelehnt.

Christian Dippe (Bündnis Fürstenwalder Zukunft) stellt umgehend einen Änderungsantrag zur Beschlussvorlage der Verwaltung. Forderung: Nur über die Variante A - wiederum die Anschaffung von Containern - diesmal für drei Jahre, solle abgestimmt werden. Darin ist die Summe von 227 500 Euro zuzüglich Betriebskosten genannt. Teichmann lehnt dies ab, da nicht zweimal zum selben Sachverhalt abgestimmt werden könne.

Dippe stellt einen weiteren Änderungsantrag. Die Forderung: "Den Eltern, die sich gezwungen sehen, ihre Kinder an Privatschulen anzumelden, werden von der Stadt die Schulgebühren erstattet." Fehse bemerkt dazu: "In der Stadt gibt es aber genug Kapazitäten für alle Schüler an staatlichen Schulen." Der Antrag wird mit großer Mehrheit abgelehnt. Letztlich haben die Stadtverordneten über den Vorschlag der Verwaltung abzustimmen. Dieser beleuchtet drei Varianten: Container, Unterrichtsräume im Hort Wirbelwind und Bus-Shuttle. In Anbetracht der knappen Zeit wird Letzteres empfohlen. Kosten pro Jahr: 45 000 Euro. Das Gremium stimmt 17:11 zu.

Das Shuttle wird die Kinder morgens an der Goßmann-Schule abholen und nach dem Mittagessen in den dortigen Hort bringen. Der Bus wird 50 Plätze haben. So könnten nicht nur die 23 abgelehnten Kinder mitfahren. Aktuell lernen rund 60 Mädchen und Jungen aus Süd an der Jähn-Grundschule. Viele von ihnen bewältigen den Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln.