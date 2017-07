Triathlon und Quadrathlon am Wolletzsee

artikel-ansicht/dg/0/

Der Check erfolgt von 11 bis 13 Uhr in der Wechselzone. Bei Einlass erfolgt ein Materialcheck für Bike, Helm und Ausrüstung. Bei Mängeln an der Ausrüstung kann der Start verweigert werden. Eine Wettkampfbesprechung erfolgt jeweils 20 Minuten vor den Starts.

Acht Staffeln und 161 Einzelstarter haben sich bereits registriert. Nachmeldungen sind noch am 8. Juli von 10 bis 11 Uhr möglich.

Mit einer Rekordbeteiligung endete die 25. Ausgabe des Werbellinsee-Triathlons. Den Volks-Triathlon nahmen über 400 Starter in Angriff und auch die Strecken für den Nachwuchs waren nachgefragt wie nie zuvor. Dabei ging fast unter, dass es der letzte Wettkampf dieser traditionsreichen Veranstaltung war.

Zu bewältigen waren beim Volks-Triathlon 400 Meter im Wasser, 16 Kilometer auf dem Rad und als Abschluss ein 4-km-Lauf. Bei den Frauen gewann Sandra Cummerow von Multisport-LOS in 57:38 Minuten, den Herren-Sieg holte Alexander Hannemann von Teamwork Berlin in 55:10 Minuten. Ansonsten lief bei der Jubiläumsausgabe alles wie am Schnürchen. Es war für Zuschauer und Aktive aller Altersklassen schon beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit nach außen hin so eine Veranstaltung mit Massencharakter gestemmt wurde. Ein Netzwerk von Helfern ist mit der Zeit dort entstanden, dass anderswo seines gleichen sucht und auch Neider auf den Plan ruft. "So etwas Schönes hätten wir auch gern, es darf nicht sein, dass der Triathlon hier stirbt", sagte Norman Reiter aus dem hessischen Marburg zum geplanten Ende der Veranstaltung mit der Jubiläumsauflage des Werbellinsee-Triathlon.