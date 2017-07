25 Jahre scharf geschossen

artikel-ansicht/dg/0/

Lunow-Stolzenhagen (MOZ) Vor 25 Jahren gründete sich ein Schützenverein in der Stolzenhagener Dorfkneipe. Drei Schießbahnen und ein Hochwasser später existiert der Verein noch immer. Am 8. Juli feiern die Mitglieder sein Bestehen im Rahmen eines gemeinsamen Schützen- und Dorffests.

Zu DDR-Zeiten war der private Waffenbesitz stark reglementiert. Schützenvereine gab es nicht. Da wundert es nicht, dass Vereinsgründungen nach der Wiedervereinigung prompt zunahmen. Auch in Stolzenhagen kristallisierte sich nur zwei Jahre nach dem Fall der Mauer ein Schützenverein aus zunächst 19 Männern heraus. "Der Verein gründete sich am 11. Februar 1992 in der Gaststätte Zur deutschen Eiche in Stolzenhagen", erinnert sich Steffen Gieseler. Der 49-Jährige ist Mitglied der ersten Stunde, seit 1994 Vereinspräsident.

"So richtige Vorstellungen, wie so ein Verein funktioniert, hatte keiner", sagt der Sportschütze. Aber das Interesse war da. Die finanzielle und bauliche Belastung sollte enorm werden. Die Schießanlage an der Lüdersdorfer Straße musste so konstruiert sein, dass keine Kugel das Gelände verlassen kann. Heute ist sie die einzige im Amtsgebiet und wird von anderen Vereinen mitgenutzt. "Wir dachten, wir bauen ein paar Wälle und gut ist es", sagt Steffen Gieseler, der im Baustoffhandel tätig ist. So einfach war es nicht.

Trotz aller Herausforderungen, 1999 konnte die erste Schießbahn (25 Meter) für groß- und kleinkalibrige Pistolen und Revolver eröffnet werden. Zum zehnjährigen Jubiläum, 2002, sollten die 50- und 100-Meter-Bahnen für klein- und großkalibrige Langwaffen folgen. Um all das zu ermöglichen, reichten die Mitgliedsbeiträge nicht aus, erzählt Gieseler. Als Mitglied war es üblich, Sonderzahlungen zu leisten. Hilfreich seien auch ABM-Maßnahmen gewesen.

Eine der größten Investitionen war die elektronische Scheibenanlage, die 2002 auf der 50-Meter-Bahn eingeweiht wurde. 14 000 Euro hat die hoch technisierte Anlage gekostet. 2007 entstand ein immenser Schaden durch Hochwasser. Noch heute erinnert eine Markierung daran, bis wohin das Wasser gestiegen war (1,20 Meter). Mithilfe des Kreissportbundes Barnim konnte das Gelände wiederhergerichtet werden. Das Vereinsleben besteht neben regelmäßigem Trainingsschießen vor allem aus gemeinsamen Ausflügen. Mit besonderem Dank blickt Steffen Gieseler auf das Engagement von Reiner May, der seit vielen Jahren Trainingsgruppen leitet und so unter den Jugendlichen mit Jonas Mahlendorf Erfolge feiern konnte. 2015 qualifizierte sich Mahlendorf für die Deutschen Meisterschaften. Die Unterstützung der Jugend wird großgeschrieben im Verein. Munition, Waffen und Mitglied sind für den Nachwuchs kostenfrei.

Heute hat der Verein 40 Mitglieder, aber Nachwuchssorgen. Vor allem im Vorstand. "Unverbindlichkeit ist vielen wichtiger", sagt Gieseler. Am 8. Juli soll das aber nicht im Fokus stehen. Ab 15 Uhr werden Vereinsmitglieder und Anwohner zum Dorf- und Schützenfest an der Schießanlage erwartet. Von Musik über Gegrilltes und Hüpfburg wird alles geboten - Dank großem Festzelt unabhängig vom Wetter.