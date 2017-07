artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die ersten Einsendungen für den Internationalen Zeichenwettbewerb sind in Schwedt eingetroffen. 50 Jahre besteht dieser Wettbewerb und noch immer regt er Kinder in aller Herren Länder zum Malen und Zeichnen an. Die Macher des Wettbewerbes haben den Einsendeschluss verlängert.

Große, selbst angefertigte Briefumschläge treffen in diesen Tagen beim Förderverein der Musik- und Kunstschule Schwedt ein. Dieser Verein ist Träger des Internationalen Zeichenwettbewerbes und damit Ansprechpartner für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie Organisator vieler Ausstellungen.

Voller Freude öffnen die Macher des Wettbewerbes alle Briefumschläge, von denen manche regelrechte Pakete sind. Gerade sind Mal- und Zeichenarbeiten aus Bulgarien, Russland, Lettland und der Slowakei eingetroffen. Sie werden auf zusammengeschobenen Tischen und sogar auf dem Fußboden ausgebreitet. Die Kinder haben Clowns gemalt und Katzen, Winterlandschaften und eine strickende Großmutter. Alle Farben des Tuschkastens sind dabei vertreten.

Christiane Wenzel, Norbert Löhn und die anderen Wettbewerbsmacher sortieren und kennzeichnen die Einsendungen und bereiten sie für die Jurysitzungen vor. "Wir rechnen mit rund 2000 Mal- und Zeichenarbeiten. Mit dem Auswerten der Bilder hat die Jury zwei bis drei Tage zu tun. Das ist schon anstrengend", weiß Norbert Löhn aus Erfahrung.

Die schönsten 600 Arbeiten werden ausgewählt und in einer großen Ausstellung gezeigt. Auch im 50. Jahr seines Bestehens setzt der Wettbewerb die Tradition der großen Bilderschau fort.

Diese Ausstellung wird am 26. September an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt eröffnet. Schon jetzt bereiten die Wettbewerbsmacher die Eröffnung vor. Sie soll ein zweistündiges Fest werden mit Angeboten zum Mitmachen für junge Besucher. Im Laufe der 50jährigen Wettbewerbsgeschichte sind mit den Malarbeiten immer auch Souvenirs aus teilnehmenden Ländern in Schwedt eingetroffen. Die schönsten werden in der Ausstellung ab Ende September gezeigt.

Damit möglichst viele Leute die Kinderzeichnungen ansehen können, sind 2017 erstmals kleine Bilderschauen für Artzpraxen in Schwedt und Bad Freienwalde zusammengestellt worden. Diesen Zweig der öffentlichen Wirksamkeit wollen Norbert Löhn und seine Kollegen ausweiten.

Die Macher des Wettbewerbes haben den Einsendeschluss bis 13. Juli verlängert. Kinder und Jugendliche können Bilder über ihren Alltag, die Umwelt und ihre Träume in verschiedenen künstlerischen Techniken einsenden. Am 14. Juli beginnt die internationale Jury mit der Auswertung.

Einsendungen an Internationaler Zeichenwettbewerb, Lindenallee 62a, 16303 Schwedt