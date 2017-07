Kuchen und bunte Steine beim Kitafest

artikel-ansicht/dg/0/

Ranzig (MOZ) Für gewöhnlich wird in der Kita Waldameise in Ranzig am 1. Juni, am Internationalen Kindertag, ein Fest gefeiert. Nicht so in diesem Jahr: In diesem Jahr kamen die Kinder der Einrichtung, deren Eltern sowie die Erzieher am Freitagnachmittag zusammen zu einem Sommerfest bei wenig sommerlichem Wetter. Das Fest stand unter dem Motto Wald. "Das passt ganz gut", sagte Kitaleiterin Simone Dambeck und verwies auf die Lage sowie den Namen Waldameise. Den Namen trägt die Einrichtung seit 20 Jahren.