Erstmals unter sieben Prozent Arbeitslose

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Arbeitsagentur meldet im Juni sinkende Arbeitslosenzahlen für Ostbrandenburg. Zur Halbjahresbilanz konnte am Freitag der Vorsitzende Geschäftsführer Jochem Freyer die frohe Botschaft verkünden: Die Arbeitslosenquote sei erstmals unter die Sieben-Prozent-Marke gesunken. Sie lag im Juni bei 6,9 Prozent. "Bei allen Herausforderungen überwiegt die Freude" über diese Zahlen aus Ostbrandenburg, so Freyer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585640/

Im gesamten Agenturbezirk, zu dem die Stadt Frankfurt und die Landkreise Märkisch Oderland und Oder-Spree gehören, waren im Juni 15466 Menschen ohne Job, 227 weniger als im Mai und 2094 weniger als im Juni letzten Jahres.

In der Stadt Frankfurt hingegen waren mehr Menschen arbeitslos als im Vormonat. Im Juni waren 42 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Mai und 316 weniger als im Juni letzten Jahres. Insgesamt waren es 2612. Die Quote liegt damit bei 8,8 Prozent - gegenüber 8,7 Prozent im Mai. Im Juni 2016 lag sie bei 9,8 Prozent.

Derzeit gibt es in Frankfurt 690 offene Stellen. In ganz Ostbrandenburg sind es 3021, das ist ein neuer Höchstwert. In Frankfurt sind 45 Stellen im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung offen. 40 Stellen sind es in der Buchhaltung und Verwaltung.

Im Frankfurter Jobcenter wurden im Juni 1993 Menschen betreut. Dessen Geschäftsführer Frank Mahlkow weist auf die Langzeitarbeitslosen hin. Sie sei die "mit Abstand größte Gruppe der im Jobcenter gemeldeten Arbeitslosen". Diese Menschen bräuchten intensive und individuelle Betreuung.