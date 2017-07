Am Dienstag Grüne Tour zu Waldtypen

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Vor Start der Managementplanung für das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet) Schermützelsee lädt die Naturparkverwaltung Märkische Schweiz schon am Dienstag zur nächsten Grünen Tour ein.

Diesmal stehen die geschützten Wald-Lebensraumtypen im Fokus: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder, Schlucht- und Hangmischwälder sowie Erlen-Eschen-Auenwälder. Die Teilnehmer sind eingeladen, einen Blick auf die unterschiedlichen Waldbilder der Kehlen am Westufer des Schermützelsees zu werfen und über Ziele und Erfordernisse eines günstigen Erhaltungszustandes zu diskutieren.

Vierzehn Wald-Lebensraumtypen (LRT) der FFH-RL kommen in Brandenburg vor, einige davon jedoch sehr kleinflächig, heißt es in einer Pressemitteilung der Naturparkverwaltung. Der Naturpark Märkische Schweiz beherbergt insgesamt fünf Wald-Lebensraumtypen, wobei die Erlen-Eschen-Auenwälder am häufigsten vertreten sind.

Aktuell weise keiner der Wald-Lebensraumtypen einen auf Landesebene insgesamt günstigen Erhaltungszustand auf. Umso mehr sei es geboten, über nötige Erhaltungs- oder Entwicklungsmaßnahmen zu sprechen und einen Weg zur Vereinbarkeit von Schutz und Nutzung zu finden.

Eigentümer, Nutzer und Öffentlichkeit sind daher herzlich zum Wandern und Diskutieren (etwa eineinhalb Stunden) eingeladen.

Buckow, Grüne Tour mit der Naturparkverwaltung, Treffpunkt Dienstag, 17 Uhr, am Buchenfried, Eingang Buchenkehle. Anfragen und Anmeldungen bei Henriette Subklew, Naturparkverwaltung, Tel. 033433 15855