Allende-Schule erwartet drei siebte Klassen

Wriezen (MOZ) Die Grund- und Oberschule "Salvador Allende" wird im kommenden Schuljahr drei neue siebte Klassen begrüßen. Das hat Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) nach einer Zusammenkunft mit Vertretern des staatlichen Schulamtes am Donnerstag mitgeteilt. Die angemeldeten Schülerzahlen seien unverändert, so dass eine dritte siebte Klasse zustande kommen werde, so Siebert.