Nord-Schüler hinterlassen Spuren

Brandenburg (MZV) (tms) "Es gibt nicht viele Schüler, die so deutliche Spuren hinterlassen", lässt Schulleiter Ulrich Neumann die Umstehenden wissen. Zwei Dutzend sind es wohl, die an der Vollendung eines lang gereiften Kunstprojektes mitgewirkt haben. 2014 resultierten aus einer der Zusammenarbeiten der Gesamtschule Nord und der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel vier Ton-Objekte. Deutbar als Havelwelle oder Schnecke, Wald oder Lollis, Hochhäuser oder Burg. "Fantasie für kreative Menschen", beschreibt es Schulleiter Neumann, der lange vergebens jemanden gesucht hat, "der die Kunst nach außen bringt." Bis Künstler Thomas Bartel davon hörte, eine Idee für die Installation hatte und daraus ein EU-gefördertes INISEK-Schülerprojekt mit Berufsorientierung formte. Zusammen mit Stuckateur und Maurer René Tessmer brachte er den Jugendlichen Handwerk samt Geschichte nah. So wurden die Fundamente für den kleinen Skulpturengarten am Schulhaus handgemischt, die Säulen aus Ziegelsteinen selbst gemauert, worin zum guten Schluss zwei Zeitkapseln versenkt werden konnten - gefüllt mit Aufzeichnungen zur Projektwoche, Brief an die Nachwelt, BRAWO und Münzen. Gekrönt werden die Säulen von der gebrannten Tonkunst. Bartel: "Ein sehr gelungenes Projekt. Könnt ihr stolz drauf sein!"