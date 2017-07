Kinder sind ihr Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Jeder kennt so einen Lehrer aus seiner eigenen Schulzeit: Gelangweilt schlurfte er in die Klasse.Sein Gesichtsausdruck sagte: Keine Lust auf Kinder! Nicht so bei Alice Armbrust: Die 62-jährige Booßenerin versprüht das Gegenteil: Lebensfreude, Tatendrang. Und Lust auf andere Menschen, insbesondere auf Kinder. Beruflich zu erkennen an ihrer 34-Jährigen Laufbahn als Musiklehrerin. Und aktuell, im (Un-)Ruhestand beim Musical für das Dorf-Jubiläum "Booßen 700 Jahre. Wir sind noch lange nicht alt". Alice Armbrust schrieb die Texte und Lieder - und führt Regie. "Ich organisiere gerne", sagt sie. Von wegen Multitasking gibt es nicht: Diese Powerfrau ist der lebende Beweis. Einen Gang runterschalten? Selbst mit 62 Jahren nicht.

Ihre berufliche Laufbahn könnte auch als Vorlage für ein Theaterstück dienen: Als nimmermüde Wissensvermittlerin auf einem Weiterbildungs-Marathon. Anfang der 1980er-Jahre unterrichtete Alice Armbrust in der DDR als Seiteneinsteigerin, ohne Lehramt studiert zu haben. "Damals wurden sehr dringend Lehrer gesucht", erinnert sie sich. In einer zehnten Klasse unterrichtete sie Bauzeichnen - als gelernte Ingenieurin für Wasserwirtschaft. Dann ging es nach Briesen, wo sie vormittags Kindern Noten beibrachte, mit ihnen musizierte. Ohne Ausbildung als Musiklehrerin. Das die Lehrer-Verunglimpfung "Vormittags recht, nachmittags frei" bereits damals nicht zutraf, verdeutlicht die Nachmittags-Beschäftigung: Als Pionierleiterin unternahm sie Ausflüge mit ihren Schützlingen. Oder organisierte Veranstaltungen. In Neuzelle holte sie dann das Lehramtsstudium für Musik nach. Bis zur Wende war sie 17. "PoF" (Postenführerin) in Neuberesinchen. Kurzes Durchatmen. Um sich fachlich breiter aufzustellen, studierte die Wissbegierige in den 90ern Ethik und Religion.

Vielseitig, engagiert und offen: Alice Armbrusts Lebenseinstellung durchdringt Berufs- und Privatleben. Die nächste Etappe war 2002 das Oberstufenzentrum in Frankfurt. "Im musisch-kreativen Bereich", sagt sie. Dort kochte sie mit den Schülern, brachte ihnen Erziehung und die Pflege alter Menschen bei. Doch auch Alice Armbrust ist nicht mehr die Jüngste. "Drei Jahre vor meiner Rente dann der Hammer ..." Wenn Alice Armbrust etwas einen "Hammer" nennt, darf man davon ausgehen, dass nun keine Untertreibung folgt: Mit über 50 Jahren drückte sie nochmal die Vorlesungsbank der Uni, hing ein Studium in Sozialpädagogik dran. "Wegen der Inklusion", sagt sie. Denn sie arbeitete nun mit jüngeren Schülern in ihrem Heimatort Booßen als Grundschullehrerin. Zurück zu den Wurzeln. Doch anfangs war die sonst so gut gelaunte Powerfrau "tieftraurig". "Ich habe es als Absturz angesehen. Da ich vorher mit Erwachsenen gearbeitet habe." Die Zweifel verflogen so schnell, wie Alice Armbrust mit ihrem Gegenüber redet. Denn nach der Karriere war vor der (nächsten) Karriere: Im kulturellen Bereich.

Für Booßen - ihre Wahlheimat seit 31 Jahren - schrieb sie ein Musical. "Das wird ne tolle Nummer",verspricht Alice Armbrust. Das 70-minütige Stück sei "Geschichte in Reinform". 160 Kinder wirken mit, sowie der Gemeinde-Chor, Kita, Karnevalsclub und Dorfchronisten. Sie lobt das Engagement der Booßener: "Die Türen gingen auf", als sie ihre Ideen geäußert habe.

Hat die rastlose Lehrerin Zeit für Hobbys? Im Sessel ausruhen? I wo. Afrika-Reisen, ins Kino Fürstenwalde gehen oder lesen. "Von Zeitung bis Belletristik". Gerne unternimmt sie Ausflüge, um deutsche Wälder, Flüsse und Berge zu entdecken. Zu Hause erwartet sie dann ihr Kater. "Ich bin erfüllt von meiner Arbeit. Das Musical ist ein schöner Abschluss." - Abwarten...