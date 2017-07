Chamäleon-Kids lieben Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Der Raum ist geradezu winzig. Doch die Mädchen und Jungen stört das gar nicht. "Richtig cool", findet Ole. Er ist einer, den die Musikwelt vielleicht einmal feiern wird. Ole spielt Gitarre, hat als Viertklässler einen unglaubliches Gespür für Rhythmus. Auch Janko beherrscht seine Bass-Gitarre perfekt und Benneton sorgt am Schlagzeug für den I-Punkjt. "Sie haben wirklich Talente", lobt Schulsozialarbeiterin Judith Leopold. Sie liebt Musik, hat den Alt Rosenthaler Chor "Cariolle" ins Leben gerufen, schart überall Menschen um sich, die Spaß am Singen und Musizieren haben.

Dabei geht es ihr immer um die etwas andere, besondere Musik. Die Chamäleon-Kids singen nicht einfach Lieder und liefern dazu auch auf den Instrumenten die richtigen Noten. "Wir improvisieren viel, das finden wir richtig gut", sagt Janko.

Eine Probestunde im Mini-Keller der Grundschule ist so ganz anders als viele vermuten. Die Jungs Ole, Lukas, Benneton und Janko spielen auf ihren Instrumenten, die Mädchen liefern Texte. Sie diskutieren und irgendwann entsteht ein Lied. Wie "Treppe rauf, Treppe runter". Erzählt wird von Dingen im Leben, die einen schnell die Treppe runter bringen können. Aber immer geht es wieder rauf, war für alle klar. Mal proben die Kids einen Sprechgesang, mal hört man Rapp-Klänge aus dem Keller.

Sie singen natürlich gern auch mal aktuelle Hits, aber auf ganz eigene Art, wie etwa den Kaufhaus-Song. Als Ende 2016 das Projekt zum Umbau des einstigen Kaufhauses offiziell startete, hatten sie einen ihrer ersten öffentlichen Auftritte. Sie borgten sich bei Andreas Burani die Melodie von "Ein Hoch auf uns" und sangen davon, wie sie sich das Kaufhaus vorstellen. Ein Höhepunkt war dann der Auftritt zur Weihnachtsfeier der Schule mit dem Friedensrap für die Kinder der Welt, der eigene Texte mit der Musik von John Lennos "Give peace a chance" verband.

Judith Leopold freut sich, dass die meisten dabei geblieben sind und ganz offensichtlich immer mehr Spaß haben, seien es die Jungs oder Kira, Sydney, Milena, Lina, Natalia und Jolina. Dazu habe zweifellos auch die Unterstützung und die Anerkennung vieler beigetragen, steht für die Sozialarbeiterin fest.

Begonnen hatte die Band mit ausgeliehenen Instrumenten. Von der ersten Spende nach dem Auftritt im Ex-Kaufhaus wurde ein E-Bass gekauft. Anfang des Jahres erhielt die Schulband Geld aus der Kalender-Aktion der Sparkasse. Auch der Förderverein der Schule und andere Spender gaben noch einiges dazu, sodass im Mai die komplette Grundausstattung gekauft werden und alle ausgeliehenen Instrumente zurück gegeben werden konnten.

Froh ist die zehnköpfige Band auch darüber, dass sie in Schulleiter Karsten Handrick eine so tolle Unterstützung hat. "Ohne diesen Rückhalt könnten nicht so großartige Projekte umgesetzt werden", betont die Bandchefin. Das Musizieren verbindet, fördert Talente und die Sozialkompetenz. Wie viel Spaß die Kids haben, zeigt, dass sie auch in den Ferien weiter Musik machen wollen. Alle treffen sich zur Band-Projektwoche inklusive einer kleinen CD-Aufnahme.

An einem Schnuppertag können dann im September interessierte Schüler ausprobieren, ob sie im neuen Schuljahr in die Band eintreten möchten.

Zum Stadtfest am ersten September-Wochenende wollen die Chamäleon-Kids auf der Jugendbühne auftreten. Schon jetzt haben sie Lampenfieber, gestehen sie. Judith Leopold ist sicher, dass sie das ganz souverän machen werden.