Rüdersdorf (MOZ) Am 21. Juli ist es wieder so weit. Der Rüdersdorfer Operettensommer startet in seine neue Saison. Die Gäste werden in diesem Jahr mit der Csárdásfürstin von Emmerich Kálmán nach Ungarn entführt.

Tanzend und jauchzend bis ins höchste D des Mezzosoprans präsentierten sich im Vorfeld auf die Premiere die Darsteller der neuen Operetteninszenierung. Die Freude am gemeinsamen Spiel ist bei den Profis und den Laien schon bei den Proben gleichermaßen unüberseh- und unüberhörbar. Die neue Inszenierung der schwungvollen Operette Die Csárdásfürstin von Emmerich Kálmán hat für das Rüdersdorfer Ensemble unter Leitung von Stephan Wapenhans viel gute Laune in petto.

Einen Vorgeschmack gab es dafür in dieser Woche beim Pressetreff im Kulturhaus. Hier hatte sich auch Regina Thoss, eine schon aus DDR-Zeiten bekannte und beliebte Sängerin, eingefunden. Sie wird die Anhilte von und zu Lippert-Weylersheim darstellen. Rüdersdorfer Operettenfreunde dürfen sich auf ein Wiedersehen und -hören mit Ilonka Völkel (der Rössl-Wirtin aus dem vergangenen Jahr) freuen. Nun ist sie als Csárdásfürstin Sylvia Varescu hin- und hergerissen in ihrer Liebe zu Edwin. Aber es gibt auch künstlerische Unterstützung durch Thomas Hartkopf und Alexandra Broneske. Neben Edwin Bruhn, dem Giesecke aus dem Rössl, stehen zum ersten Mal Pellekids mit auf der Bühne. Zu Recht ist man im Rüdersdorfer-Schöneicher Theaterkreis stolz darauf, Nachwuchs aus eigener Werkstatt präsentieren zu dürfen.

Schon im sechsten Jahr mit dabei sind die tanzfreudigen Senioren aus Neuenhagen, die wieder in tollen Kostümen die passende Ballstimmung auf die Bühne zaubern werden. Eingekleidet werden die Darsteller sowohl von der Kostümzauberei Adlershof als auch von der Kleiderkammer.

Beim Versuch, das Stück zu komprimieren, musste Stephan Wapenhans aufgeben, wie er erklärte, denn die Handlung sei sowohl dicht als auch verworren genug, um erst zu später Stunde zum doppelten Happyend zu führen. Dem Zuschauer werden witzige und spritzige Monologe, Ohrwürmer und das wundervolle Ambiente hinter der Bergschreibervilla am Wasser versprochen.

Der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen an zwei aufeinander folgenden Wochenenden läuft bereits und ums Wetter "werden wir uns kümmern", verspricht Stephan Wapenhans. Wie im vorigen Jahr hat er auch für unerwünschte Nässe und deren Bewältigung wieder amüsante Einfälle parat.

Der Operettensommer hat beim einheimischen Publikum einen festen Platz im Kalender. "Wir wollen aber weiter und über unsere Region hinaus Freude verbreiten", sagt Wapenhans. Schließlich wäre es um die aufwendige Einstudierung schade. Und so geht das Ensemble anschließend erstmals auf Tournee. Zwei Gastspiele führen das 30-köpfige Ensemble und die sechs Musiker Anfang August nach Sachsen-Anhalt. Für Stephen Ruebsam vom Theaterkreis ist eine weitere Option für die weitere Region zwischen Berliner Stadtrand und polnischer Grenze denkbar. "Dafür stehen wir derzeit mit dem Landkreis in Verhandlung", kündigte er an. Er gab auch einen Ausblick auf den Operettenball im Herbst im Rüdersdorfer Kulturhaus. In diesem Jahr werde es einen Debütantenball geben mit Jugendweiheteilnehmern und Schulabsolventen. Und beim Motto "Walzertraum in Weiß" kann sich jeder einbringen, der noch sein Hochzeitskleid im Schrank hat und es noch einmal ausführen möchte. "Wer im Brautkleid kommt, spart zudem am Eintrittsgeld", lockt Wapenhans.

Ruebsam kündigt gleich noch einen Höhepunkt im Rüdersdorfer Museumspark an, der nicht gar so viel mit Operette zu tun hat, gleichwohl aber viele Fans anziehen wird. Am 16. September gibt es einen Western- und Country-Tag. "Und es steht nun fest, dass Truck Stop zu uns kommen wird", sagt er.