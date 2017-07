Mew findet ein zweites Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen/Vevais (MOZ) Sie gehört zu den Exoten am Evangelischen Johanniter-Gymnasium. Seit drei Monaten ist Pakjira Thamthiankul zu Gast am Wriezener Gymnasium. Ihre Heimat Thailand lässt sie dafür für fast ein Jahr hinter sich. Ihr zeitweiliges Zuhause ist in Vevais.

Mit so viel Regen hat Pakjira Thamthiankul, oder kurz Mew, während der warmen Jahreszeit nicht gerechnet. "Es fühlt sich nicht an wie Sommer für mich", sagt die 17-jährige Austauschschülerin. Wenn es in Thailand regnet, dann seien es meist mehr als 30 Grad Celsius, so das Mädchen.

Als sie in Deutschland ankam, herrschten noch ganz andere Temperaturen, die ihr nicht bekannt waren. "Es war im März", sagt Mew. Gleich zu Anfang murmelte sie sich deshalb in eine dicke Daunenjacke ein und trug zwei Hosen. So richtig reichte es für ihr Kälteempfinden allerdings nicht. "Trotzdem war mir noch kalt", sagt Mew.

Paula Hempp und Paul Walter, zwei Mitschüler von Mew, müssen lächeln, als sie ihre Erfahrungen teilweise in Deutsch, teilweise in Englisch erzählt. "Ihr Deutsch ist schon besser geworden", sagt Paula Hempp, die gerne mit Mew Zeit verbringt. Eine Gemeinsamkeit hat die beiden sofort zusammengebracht: das amerikanische Musik-Duo "Twenty One Pilots".

An deutsche Musik und deutsches Fernsehen versucht sich Mew zu gewöhnen. "Wenn meine Gasteltern Fernsehen gucken, dann versuche ich zu verstehen", sagt sie. Aber schwer sei es dennoch. Denn Deutsch zu sprechen und zu verstehen, sei für die Thailänderin nicht ganz einfach. "Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich einen Monat lang einen Intensivkurs gemacht", sagt Mew. In der Schule oder woanders hatte sie vorher keinen anderen Kontakt mit der Sprache.

Gemeinsamkeiten mit der englischen Sprache fallen ihr jedoch immer wieder auf. "Es gibt einige Wörter, die ähnlich geschrieben werden, aber anders ausgesprochen", sagt sie. Zum Beispiel gleiche das deutsche Wort reparieren dem englischen "repair". "Wenn ich sehe, wie etwas geschrieben wird, dann fällt es mir leichter es zu verstehen, als wenn ich es nur einmal höre", sagt Mew.

Betreut wird die 17-Jährige vom Ehepaar Müller aus Vevais. "Sie haben ein großes Haus und einen Garten", erzählt Mew. Ganz anders als sie es von ihrem Zuhause in Thailand gewöhnt ist. Dort lebt sie mit ihrer Mutter und ihrem zehnjährigen Bruder in einer Wohnung. "Meine Mutter wollte in der Nähe der Hauptstraße wohnen", sagt Mew. Ihre Familie kommt aus Rayong, einer Küstenstadt, zirka drei Stunden Autofahrt von Bangkok entfernt. Die Zeit vor ihrem Austauschjahr habe Mew allerdings in Bangkok bei ihrer Tante gelebt. "Damit ich dort zur Schule gehen konnte", sagt sie.

Im Unterricht am Wriezener Gymnasium versteht sie noch nicht alles. "Deutsch und Religion fallen mir schwer", sagt die Thailänderin. In Mathe, Chemie und Sport habe sie dagegen weniger Probleme.

Nach Deutschland wollte Mew, weil es für seine gute Bildung in den Naturwissenschaften bekannt ist, sagt sie. In dieser Richtung, so Mew, könnte sie sich auch ihre berufliche Zukunft vorstellen. Ein Studium schließt sie dafür nicht aus: das Grundstudium beziehungsweise einen Bachelor-Abschluss in ihrer Heimat und wenn möglich, das Aufbaustudium in einem anderen Land.

In der kommenden Woche werden die Schüler erst einmal praktische Luft schnuppern - bei einem Betriebspraktikum. Auch Mew wird dabei mitmischen. "Ich werde im Blumenladen in Vevais helfen", sagt sie.

Um die Freundschaften mit den Partnerschulen in Japan, England und Polen zu pflegen, haben die Johanniter-Schüler am vergangenen Freitag kleine Videos gedreht. Videos, die den anderen Schülern im Ausland helfen sollen, besser Deutsch zu lernen.

Auch Mew hat in einem der Videos einen Part übernommen. Vielleicht kommt dadurch in Zukunft auch mehr Kontakt zu thailändischen Schulen zustande. Aber auch wenn nicht, freut sich Mew über einen Besuch von ihren Mitschülern Paul und Paula in ihrer Heimat. Ganz im Sinne des Austauschs.