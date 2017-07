Radio übertönt das Schweinequieken

artikel-ansicht/dg/0/

"Um den Lärm von quiekenden Schweinen, die nebenan geschlachtet wurden, zu übertönen, haben wir immer das Radio eingeschaltet", erzählt Edda Wegener. Dann hätten sie den Jugendfunk gehört und ihre Mutter habe ihr dabei Zöpfe geflochten. Bilder ihres früheren Zuhauses tauchen in solchen Momenten wieder deutlich vor ihrem inneren Auge auf. Gerade in den vergangenen Wochen, als die 77-jährige Frau es zu ihrer persönlichen Aufgabe machte, anlässlich der 775-Jahr-Feier der Gemeinde eine Fotoausstellung zusammenzustellen.

Die Aufnahmen, die noch bis September in der Dorfkirche zu sehen sind, zeigen zu einem großen Teil jedoch etwas, dass es so nicht mehr gibt. Viele der Häuser, mit denen die Klosterfelderin aufgewachsen ist, sind mittlerweile abgerissen worden, nachdem sie allmählich zu unbehausten Ruinen heruntergekommen waren.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch das Kulturhaus, wie es seit den 60er-Jahren genannt worden ist. Edda kramt ein Foto heraus, auf dem das Innere eines vermüllten Gebäudes zu sehen ist - ein Raum, der übersät ist mit Hundekot und alten Zeitungen. Für die 77-Jährige ist es traurig, ihr altes Zuhause in diesem Zustand zu sehen. Es ist ein kultureller Mittelpunkt des Ortes gewesen, doch auch Teil ihrer Familiengeschichte.

Ihr Großvater hatte es zunächst als Wohnhaus vor über 100 Jahren mitten auf dem freien Feld erbaut - zur Verwunderung der Einwohner. "Doch er war ein Schlitzohr", erzählt die Frau. Bald darauf entstand an dem Wohnhaus an der Straße nach Prenden ein Bahnhof und lockte viele Menschen in das Gasthaus von Carl Beuster.

"Siedler, Arbeitskräfte, aber auch feine Damen", erzählt sie und ihr Blick fällt sanft auf eine der vielen Aufnahmen, die sie vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hat. Dann zeigt sie, wo sich Festsaal, Kegelbahn und Schießhalle befanden. Dabei fällt ihr ein, wie aufwendig es früher gewesen ist, täglich alle 26 Öfen im Haus anzuheizen. "Aber die Gäste mussten es warm haben", sagt sie. In Anbetracht der damaligen Zeit sei ihr Großvater ohnehin sehr fortschrittlich gewesen. Beispielsweise hätten sie bereits eine elektrische Wasserpumpe besessen und somit immer fließend Wasser gehabt. "Damals wie ein Wunder", weiß die Frau noch.

Doch die meisten dieser Geschichten kennt Edda nur aus Erzählungen ihrer Mutter. Sie selbst lernte das Haus vor allem als Kulturhaus kennen, als es nach dem Zweiten Weltkrieg in den Besitz des Volkseigenen Betriebes (VEB) überging. Von da an schwingt in den Erzählungen der Frau etwas Bedrückendes mit. Zwar durfte ihre Familie weiterhin in dem Gebäude wohnen, in dem auch das Gasthaus untergebracht war, doch als junges Mädchen fühlte sie sich dort nicht willkommen.

Auch die Mutter von Edda sprach später nur noch selten über die Geschehnisse nach dem Krieg, als ihr Mann, der ein überzeugter Nazi war, "von den Russen abgeholt wurde", wie sie sagt. Dann bekam auch Clara Schröder keine Konzession mehr für die Gaststätte. Für sie war das absurd:"Meine Mutter wollte meinem Vater früher nicht einmal einen Knopf an seine Uniform nähen."

Das habe auch dazu geführt, dass die Klosterfelderin sich dem Kulturhaus nie besonders verbunden gefühlt habe. Als es jedoch vor einigen Jahren abgerissen worden ist, hat auch sie, wie sie sagt, eine Träne vergossen. Um diese Erinnerungen nicht zu vergessen, beschloss Edda kürzlich auch, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben.