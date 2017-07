"Spielball in Schmierenkomödie"

artikel-ansicht/dg/0/

Der Amtsdirektor erklärte am Freitag: "Hinsichtlich der Untersagung der Nutzung des gemeindlichen Wappens hat das Frankfurter Landgericht, nachdem Herr Teichert zunächst ein Versäumnisurteil gegen sich ergehen ließ gegen welches er Rechtsmittel einlegte, die Parteien im ersten Termin aufgefordert, sich bis zum 26. Juni gütlich zu einigen - also in einem außergerichtlichen Vergleich. Nachdem - begünstigt durch die daraufhin getätigte Öffentlichkeitsarbeit des Herrn Teichert auf seiner Homepage - ein außergerichtlicher Vergleich nicht mehr zustande kam, kam es am Mittwoch zu einer mündlichen Verhandlung, in welcher die Vorsitzende Richterin klarstellte, dass sie bei aktueller Sachlage beabsichtige, der Gemeinde Recht zu geben." Das Urteil soll am Montag verkündet werden.

Ralf-Michael Teichert äußerte sich ebenfalls am Freitag gegenüber der MOZ zu der Verhandlung: "Was ich da erleben musste, hat mit einem Prozess nichts zu tun gehabt. Ich war erstaunt, dass das Gericht nichts von mir wissen wollte. Ich bin Spielball in einer Schmierenkomödie und muss meinen Rechtsanwalt fragen, was ich überhaupt noch machen darf."

So gibt es noch zwei weitere Rechtsstreits zwischen den beiden Parteien. Ein Eilverfahren hinsichtlich der Untersagung des Downloads der Festzeitschrift "700 Jahre Ziltendorf" wurde am 24. Mai zugunsten der Gemeinde entschieden. "Herr Teichert - so verfügte das zuständige Amtsgericht Potsdam - habe es zu unterlassen, die besagte Festzeitschrift zum kostenlosen Download auf seiner Internetseite zur Verfügung zu stellen. Leider musste ich feststellen, dass Herr Teichert die Entscheidung des Gerichts nicht so ganz ernst zu nehmen scheint, da er - nachdem er kurzzeitig den Download entfernt hatte - die Festzeitschrift nunmehr ebenfalls auf ziltendorf.com wieder zur Verfügung stellt", erklärte der Amtsdirektor.

Die dritte Angelegenheit zielt auf Auskunft und Ersatz des möglichen Schadens aufgrund entgangene Erlöse aus dem Verkauf der Festzeitschrift ab, welcher der Gemeinde durch den kostenlosen Download entstanden ist. Die Verhandlung ist derzeit für September anberaumt. "Alles in allem sind damit zwei von drei Angelegenheiten uneingeschränkt zugunsten der Gemeinde entschieden worden - wobei die letzte noch aussteht. Umso unverständlicher ist der fehlende Wille des Herrn Teichert zur gütlichen Einigung, vermutlich bedingt mangelnde Einsicht. Diesen Umstand bedaure ich sehr", teilte Danny Busse mit.