Mehrweg denken, Einweg trinken

Fürstenwalde (MOZ) Der Pappbecher für den Kaffee unterwegs hat einen schlechten Ruf, weil durch ihn eine Menge Müll produziert wird. Auf Wunsch der Kunden füllen viele Geschäfte Heißgetränke auch in mitgebrachte Mehrwegbehälter. Wir haben uns in Fürstenwalde umgehört, wie der Service angenommen wird.

Morgens, 8 Uhr, auf dem Fürstenwalder Marktplatz. Für Marlies Möser Zeit für Kaffee. Auf den trifft sie sich fast täglich mit zwei Freundinnen. In der Hand hält sie wie immer einen Pappbecher mit dem braunen Gold. "Man hat schon ein schlechtes Gewissen, das schiebe ich aber beiseite", gibt die Mutter zu. Darüber, sich einen Mehrwegbecher mitzubringen, habe sie schon nachgedacht. "Die habe ich auch zu Hause, aber oft passen die gar nicht unter die Kaffeemaschine. Und ich habe es schon erlebt, dass das aus hygienischen Gründen abgelehnt wurde", berichtet sie.

Bei einem Test in der Fürstenwalder Innenstadt wird tatsächlich nur in einem Geschäft das Befüllen eines Thermobechers verweigert. Auch dort ist die Hygiene der Grund. Für Esther Kirchner vom Café Hexenstübchen ist das Quatsch. "Bei den Bechern drehe ich doch die Kappe ab", sagt die Inhaberin. Ihre Kunden bekommen ihren Kaffee auf Wunsch auch in das eigene Behältnis, an diesem Morgen seien es schon zwei gewesen. "Ein Mann bringt den Pappbecher auch immer wieder mit und nutzt ihn mehrfach."

Mehrere Milliarden der so genannten Coffee-to-go-Becher landen nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) deutschlandweit jährlich im Müll. Wie viele das in Fürstenwalde sind, kann Sölve Drawe, Werksleiterin des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung, nicht sagen. "Dass es ein generelles Problem ist, wissen wir", sagt sie. Im Vergleich zu Großstädten wie Berlin oder München seien die Mengen aber gering. "Größere Ansammlungen von Bechern gibt es höchstens bei Stadtfesten oder rund um den Bahnhof." Dabei können die Kunden auch dort ihre eigenen Mehrwegbehälter mitbringen. "Wir haben etwa 10 bis 15 Gäste pro Tag, die das machen, hauptsächlich Stammkunden", erzählt eine Mitarbeiterin des Tower Cafés. Bei rund 800 Bestellungen würden aber trotzdem noch eine Menge Pappbecher verkauft.

In Berlin hat im vergangenen Jahr ein Start Up-Unternehmen der Becherflut den Kampf angesagt und arbeitet mit Unterstützung des Berliner Senats an einem Pfandsystem. Die Idee: Kunden sollen sich für ihr Getränk ein Gefäß leihen und dieses wieder zurückgeben.

Das könnte auch das Bequemlichkeitsproblem von Dominik Stettnisch lösen. "Ich hole mir eigentlich nur einen Kaffee im Pappbecher, weil ich selten eine Tasche dabei habe", sagt der 19-Jährige. So ein Projekt wie in Berlin sei ihm in Brandenburg allerdings bisher nicht bekannt, gibt Thomas Fischer von der DUH an. "Viele Geschäfte bieten aber bereits das Befüllen von Mehrwegbechern an und starten eigene Aktionen."

So auch die Bäckereikette Steinicke: Im Frühjahr konnten die Kunden sich ihren Kaffee gleich mit Thermogefäß kaufen. Wer damit wiederkommt, bekommt auf jedes Heißgetränk zehn Cent Rabatt. Das gelte auch bei jedem anderen Mehrwegbecher, betont Filialbezirksleiterin Petra Ulses. "Die Aktion lief so gut, dass wir überlegen, sie zu wiederholen." Dass es ganz ohne Pappe geht, daran glaubt sie nicht. "Es gibt auch Gäste, die nichts anderes wollen."

Einen ganz besonderen Service nutzt eine Kundin, die täglich auf dem Weg zur Arbeit an der Filiale am Marktplatz vorbeikommt. "Ich hole mir morgens meinen Espresso und gebe meinen Mehrwegbecher abends wieder ab. Sonst würde ich den immer vergessen, aber so läuft es super. Man produziert ja sowieso schon genug Müll", sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte.

Auch ein Ehepaar, das sich gerade zwei Kaffee geholt hat, könnte eigentlich auf den Trinkbecher aus Pappe verzichten. "So etwas gab es früher ja auch nicht", sagt die Frau. Dem kann Bernd Buchwaldt, der immer sein eigenes Behältnis dabei hat, nur zustimmen. "Daraus schmeckt der Kaffee doch auch besser", sagt der 63-Jährige.