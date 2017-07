Wasserpflanzen sorgen für klares Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Während Anlieger, Badegäste und Bootsführer sich über die vielen Wasserpflanzen im Grünheider Werlsee ärgern, "ist der Bewuchs für den ökologischen Zustand des Sees positiv zu werten", teilt Thomas Frey, Sprecher des Landesamtes für Umwelt, auf MOZ-Nachfrage mit. Würden sogenannte Makrophyten, wie der weißblühende Hahnenfuß, Flachwasserbereiche nicht so zahlreich besiedeln, wäre der See viel trüber, erklärt Frey. Die Pflanzen halten die Algen in Schach. "2014 konnten Sichttiefen bis zu 4,5 Metern gemessen werden", sagt Frey. Dieses Ergebnis werde von aktuellen Untersuchungen bestätigt.