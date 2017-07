Schützen als Veranstalter

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In die Erarbeitung des Innenstadtstadtforums Rathenow 2020 brachten sich viele Bürger ein. In der Arbeitsgruppe "Identität" setzte man sich für die Verbesserung der Heimatverbundenheit ein. Das Denkmal für den Großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm, am Schleusenplatz ist fest mit der märkischen und städtischen Geschichte des 17. Jahrhunderts verbunden. Nach dem Willen der Forum-Beteiligten und anschließend befragter Rathenower sollte ein Historienspektakel das aufgreifen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten musste der für 2013 erstmals organisierte Schwedentag wegen des Elbe-Hochwassers abgesagt werden. Im Folgejahr organisierte der Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow e.V. mit Partnern erstmals den Rathenower Schwedentag. Damals noch an einem Tag. In diesem Jahr war die Rathenower Schützengilde von 1830 e.V., mit weiteren Partnern, erstmals der Veranstalter der zwei Schwedentage. Die Erweiterung erfolgte 2015.