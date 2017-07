Letzter Vorhang gefallen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Vierzehn Jahre lang war die Studiobühne sein zweites Zuhause. Rollen wie den Bennet in Punk Rock, den Philostraten im Sommernachtstraum oder den Dim in A Clockwork Orange hat er lebendig gemacht. Viele davon sind den Besuchern bis heute im Gedächtnis geblieben. Nun ist der letzte Vorhang für Tobias Borchers, eines der prägenden Gesichter am Brandenburger Theater, gefallen - zumindest beim Jugendtheater.