GrÃ¼tters zieht positive Bilanz zum Kulturgutschutzgesetz

So habe es in den ersten acht Monaten der Geltungszeit bundesweit 688 Genehmigungen für eine Ausfuhr in den EU-Binnenmarkt gegeben - der Kunsthandel hatte mit 10 000 Anträgen und mehr gerechnet. Nur in einem einzigen Fall wurde laut Grütters eine Eintragung in die Liste national wertvoller Kulturgüter beantragt - und das vom Eigentümer selbst. "Wir sehen in keinem Bereich eine "Antragsflut", so dass auch von einer übermäßigen Belastung der Antragsteller keine Rede sein kann", sagte sie.

Aber nicht nur die Ausfuhr-, sondern auch die Einfuhrregeln zeigen ihren Angaben zufolge erste Wirkung. "Bei Zollkontrollen fielen bislang in etwa einem Dutzend Fälle antike Objekte ohne Herkunftsdokumentation auf, die vertieft zu untersuchen waren", sagte sie. Das Gesetz soll die illegale Einfuhr von Raubgütern erschweren und die Ausfuhr national wertvoller Kunst verhindern.