Ungetrübter Badespaß

Havelland (MOZ) Nach bereits sehr heißen Tagen zuvor hielt der Sommer am 21. Juni auch kalendarisch Einzug. Die Badesaison 2017 war da längst schon eröffnet. Eines der beliebtesten westhavelländischen Gewässer ist der Hohennauener-Ferchesarer See, dessen Name bereits die Ausbreitung andeutet: Etwa zehn Kilometer von Hohennauen bis Ferchesar. Badestellen gibt es in beiden Dörfern, zudem in Wassersuppe und in Semlin. Das Besondere dieses Sees ist seine vorzügliche Wasserqualität, die während der Saison regelmäßig überprüft wird. Das macht aus den insgesamt fünf Stränden sogenannte "EU-Badestellen".

Badegäste allerorten treibt die Furcht vor Cyanobakterien um, die auch als Blaualgen bezeichnet werden. Besonders im warmen Hoch- und Spätsommer können sich diese besonders stark ausbreiten. Bestimmte Arten können giftige Substanzen, sogenannte Cyanotoxine, produzieren, welche in hoher Konzentration allergische Reaktionen, Hautausschlag, Durchfall und weitere Vergiftungsreaktionen auslösen können.

Da wind- und wetterbedingt rasche Änderungen in der Algenentwicklung auftreten können, werden die ausgewiesenen Badestellen im Land Brandenburg regelmäßig durch die zuständigen Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte überwacht. Aus den Untersuchungsergebnissen wird die aktuelle Badegewässerqualität abgeleitet. Aktuelle Infos dazu auf https://badestellen.brandenburg.de.

Um EU-Badestelle wird aber noch mehr getan: "Neben einer qualitativ guten Bewirtschaftung gehören dazu auch regelmäßige Untersuchungen der Wasserqualität auf Mikroben, Eintrübungen, pH-Wert und Temperatur. Badegäste erfahren das Ergebnis dieser Untersuchungen in Zukunft über Hinweistafeln, die an diesen Badestellen vom Landkreis aufgestellt wurden", wie es auf www.havelland.de heißt.

Dank Arbeiter-Samariter-Bund sind haben ehrenamtlich tätige Rettungsschwimmer an Wochenenden und an Feiertagen zwischen 9.00 und 17.00 Uhr ein wachsames Auge auf die Badenden. Mit ihrem Rettungsboot kreuzen sie über den See, der Anleger befindet sich in Semlin. Laut ASB-Angaben teilen sich etwa 20 Leute die Einsatzzeiten. Zudem sichern sich Veranstaltungen der Gemeinden wasserseitig ab.

Die fünf EU-Badestellen am See mit Havelanschluss verfügen über Liegewiesen Parkplätze. Außer in Wassersuppe gibt es überall gastronomische Betreuung. Spielplätze gibt es nur in Hohennauen und Wassersuppe. Vier der Badestellen sind mit WC ausgerüstet. In Wassersuppe und auf dem Campingplatz in Ferchesar kann man sogar einen Grillplatz nutzen. Darüber hinaus verfügen auch der Kleßener See, der Nymphensee in Brieselang und das Strandbad in Ketzin/Havel über EU-Badestellen.

Trotz der qualitativen Vorzüge des Badewassers sollte man an diesem wie an jedem anderen See die Augen offen halten, ehe man ins kühle Nass geht oder springt. Wenn man knietief im Wasser steht und die eigenen Füße nicht mehr sehen kann oder Algen in Form von Teppichen am Ufer treiben, sollte man das Baden lieber sein lassen. Besonders gefährdet sind speziell Kinder, die im Flachwasserbereich spielen und planschen.

Alternativ kann auch eine Wanderung sehr angenehm sein. Der naturnahe Rundweg um den See ist etwa 24 Kilometer lang und kann auch mit dem Rad befahren werden. Er bietet mehrere attraktive Möglichkeiten zur Einkehr.

Der Seerundweg ist beschildert.Am 29. Juli ist übrigens wieder Drei-Seen-Lauf ab Semlin. Infos auf www.drei-seen-lauf.de.