Leegebruch (OGA) Nach einer dramatischen Nacht hat sich die Hochwasserlage in Leegebruch wieder etwas entspannt. "Die Pegelstände gehen zurück, immer mehr Straßen sind befahrbar", teilte Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) am Morgen in Oranienburg mit. Am späten Abend hatten die Einsatzkräfte den Zufluss der Muhre aus Germendorf unterbrochen. Dadurch floss weniger Wasser nach Leegebruch. Dadurch gelang es auch, den Hochleistungspumpen in Velten, die nördlich und südlich der Autobahn angestauten Wassermengen ins Hafenbecken zu pumpen. "Wir pumpen zurzeit rund 36 Kubikmeter pro Minuten ins Hafenbecken."

Am Veltener Hafen wurden am späten Abend weitere Pumpen eingesetzt, nachdem sich die Überlegung, Wasser aus Leegebruch auch in Richtung Osten unter der B 96 hindurch zum Oranienburger Kanal zu pumpen, zerschlagen hatte. "Diese Idee mussten wir verwerfen", sagte Hamelow. Es sei auf Grund der örtlichen Begebenheiten nicht möglich gewesen, das Wasser bis zum Kanal zu pumpen. "Wir mussten befürchten, dass sich das Wasser auf dem Weg dorthin wieder anstaut und zurück in den Ort läuft. Deshalb haben wir uns entschieden, den Zulauf aus Germendorf zu stoppen und die Kapazitäten in Velten zu erhöhen. Das funktioniert", so der Vize-Landrat.

Doch auch die Leegebrucher Bürger leisteten in der Nacht ihren Beitrag, die Situation zu entschärfen. Gegen Mitternacht trafen sich rund 200 freiwillige Helfer am Bauhof, um die Leegebrucher Feuerwehr beim Befüllen von fast 5000 Sandsäcken."Dem engagierten Einsatz vieler freiwilliger Helfer beim Befüllen von Sandsäcken zur Sicherung der Grundstücke entlang der Muhre verdanken wir es, dass ein weiteres Übertreten des Gewässers in Richtung der Gebäude eingedämmt werden konnte", lobt Hamelow am Morgen die Aktion.

Nun bereiten sich die Einsatzkräfte auf das Abpumpenüberfluteter Grundstücke und vollgelaufener Keller vor. Dafür stehen nach Angaben der Kreisverwaltung 17 Trupps der Feuerwehr und des THW auf Abruf bereit."Über den konkreten Zeitpunkt wird nicht zuletzt die Wettersituation entscheiden, die derzeit einen trockenen Sonntag vorhersagt", so Hamelow.

Die Kreisverwaltung hat inzwischen ein Hotline eingerichtet: Unter 03301 601-116 können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen an die Einsatzleitung wenden.