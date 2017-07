Sagnol als Bayern-Co-Trainer «zu Hause»

artikel-ansicht/dg/0/

«Ich habe versucht, Lahm und Alonso zu überzeugen, aber beide haben abgesagt», verriet Ancelotti zum Trainingsstart des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München. Nach dem Weggang der ehemaligen Assistenten Paul Clement und Hermann Gerland soll also Ex-Profi Sagnol im Trainerteam der Bayern für neue Impulse sorgen. «Ich bin wieder zu Hause und sehr glücklich», sagte der 40-Jährige, der mit Bayern 2001 die Champions League gewonnen hatte und insgesamt achteinhalb Jahre an der Säbener Straße weilte.

Nach Trainerjobs in den französischen Nachwuchs-Nationalmannschaften und bei Girondins Bordeaux zögerte er nicht lange, als sich die Münchner meldeten. «Wenn der FC Bayern ruft, sind andere Optionen sehr klein im Vergleich», meinte er. Persönlichen Karriereambitionen spielten jetzt keine Rolle, er sei gekommen, «um zu helfen».

Jüngst hatte Sagnol in einem Interview Kritik an Ancelotti geübt, der Talente nicht genug fördere. «Oft ist Kritik die erste Stufe für eine weitere Entwicklung», meinte der Franzose, dem nachgesagt wird, auch als eine Art Aufpasser geholt worden zu sein. «Sagnol ist perfekt», lobte Ancelotti und setzt auf dessen «Erfahrung und Wissen».