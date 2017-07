Buntes Fest in der Villa Fohrde

artikel-ansicht/dg/0/

Fohrde (MZV) Zum Sommer- und Kulturfest der Villa Fohrde kamen am vergangenen Samstag über 200 kleine und große Besucher*innen. Es war eine engagierte und begeisterte Zirkusshow der Grundschüler und Grundschülerinnen aus Pritzerbe, die viele Gäste aus der Region anzog. Angeleitet vom Tiekower Clown Sonnenblume flogen Tücher, standen Kinder auf Kugeln, fuhren sie auf Einrädern und jonglierten Teller. Doch die Villa Fohrde, wäre nicht die Villa, wenn alles so wie bei anderen Sommerfesten wäre. Statt Grillwürsten gab es frittierte Kochbananen, statt Steaks gab es Spaghetti-Muffins. Alles unter dem Motto: "Lernen und Genießen".

artikel-ansicht/dg/0/1/1585693/

Kleine und große Tänzer zeigten beim Fest in der Villa Fohrde, was sie können.

Kleine und große Tänzer zeigten beim Fest in der Villa Fohrde, was sie können. © MZV

Es waren die vielen kleinen Höhepunkte, die das Fest so bunt machten. So erzählten Schüler, die 1948 in der Villa zur Grundschule gingen, Anekdoten von Lehrern, die morgens zu Hause von der Klasse abgeholt wurden, weil sie verschlafen hatten oder vom Tausch Hausaufgaben-Abschreiben gegen Pausenbrot. Beim Fußballspielen begegneten sich die Freiwilligen aus Nigeria, Kolumbien und Kinder aus Brandenburg. Der Brandenburger Chor JAMPRESSION wurde bei seinem Auftritt zu mehreren Zugaben aufgefordert und die Schatzsuche war sicherlich für viele Kinder ein Höhepunkt.

Wer das Fest einmal verlassen wollte, war auf Carsten Muschols Havelkahn gut aufgehoben. Die einstündigen Fahrten waren schnell ausgebucht und alle Mitfahrer kamen glücklich wieder zurück zur Villa, nachdem sie die Havellandschaft, eine gesunkene Heufähre vor Tiekow und sogar einen Biber gesehen hatten.

Das nächste kulturelle Event wird am Samstag, den 30. September, stattfinden. Dann kommt LÜÜL mit seiner Band wieder einmal in die Villa. Er spielt aus seinem Album "Wanderjahre" mit dem Lied "Draußen" und der so passenden Zeile "Draußen ist es schön, draußen ist Wetter und die Menschen sind netter."