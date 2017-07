Stella McCartney mag lieber flache Schuhe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Modedesignerin Stella McCartney (45) kann auf hohe Absätze gut verzichten. Sie sei kein großer High-Heel-Fan, sagte sie der «Welt am Sonntag». «Sie tun oft weh.»

Sie könne sich nicht mehr so dafür begeistern. «Deswegen sind auch die meisten meiner Schuhe flach.» Die Britin, Tochter des Ex-Beatles Paul McCartney, ist Schirmherrin des Nachwuchswettbewerbs «Designer for Tomorrow» der Berliner Fashion Week, die am Dienstag beginnt.