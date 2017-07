artikel-ansicht/dg/0/

Der 25-Jährige habe sich mit dem Rekordmeister aus der nordamerikanischen Profiliga auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, wie die Internetseite des US-Senders ESPN berichtete. Dem «Boston Globe» zufolge soll das erste Jahr dieses Kontrakts garantiert sein. Vor gut einer Woche hatte der Center seinen Abschied nach drei Jahren beim deutschen Meister Brose Bamberg bekanntgegeben.

Theis wird nach Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser der vierte Deutsche in der besten Liga der Welt. «Theis drücke ich die Daumen, dass das was wird», sagte Nowitzki über eine mögliche Zukunft in der NBA. Seit Samstag dürfen Spieler in der NBA offiziell mit neuen Clubs verhandeln.