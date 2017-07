Berliner CDU: Pendelverkehr nach Brandenburg ausbauen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner CDU-Fraktion will sich für eine schnellere Sanierung der Straßen in Berlin einsetzen und wichtige Verbindungen für den Pendlerverkehr ausweiten. Auf einer Klausurtagung im Saarland beschloss die Fraktion am Wochenende ein neues Verkehrskonzept. Demnach will sich die Union für eine bessere Infrastruktur einsetzen, wie sie mitteilte. Auch die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Bahnhöfen sowie verbesserte Verkehrsbedingungen für Radfahrer stehen im Konzept.