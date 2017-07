artikel-ansicht/dg/0/

Lucknow (dpa) Eine 35-Jährige ist im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh Medienberichten zufolge zum wiederholten Mal Opfer eines Säureangriffs geworden. Die Frau sei mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeibeamter am Sonntag. Sie könne nicht sprechen. Der Überfall habe sich in der Nacht zuvor vor einem Wohnheim in Lucknow ereignet, in dem die Inderin lebte. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.