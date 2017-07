"Protestwelle" gegen G20-Politik gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Zur ersten großen Demonstration vor dem G20-Gipfel haben sich am Sonntag in Hamburg gut 4000 Menschen versammelt. Die Zahl der Teilnehmer an der Veranstaltung unter dem Motto "Protestwelle" werde noch steigen, sagte ein Polizeisprecher. Parallel dazu waren bei regnerischem Wetter Boote und Flöße auf der Binnenalster unterwegs. Die Veranstalter hatten Zehntausende Teilnehmer erwartet.