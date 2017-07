artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Im Streit um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer haben die USA erneut Stärke gezeigt. Wie der US-Sender CNN am Sonntag berichtete, habe ein US-Kriegsschiff Gewässer in der Nähe der Paracel-Inseln durchquert. Der Zerstörer "Stethem" sei während einer Routine-Patrouille auch durch die Zwölf-Meilen-Zone um die Insel Triton gefahren. China sieht diese als Hoheitsgewässer an, obwohl es nach einem Urteil des Schiedsgerichtshof von Den Haag keinen Anspruch besitzt.