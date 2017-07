artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Fast tausend Mal mussten Autofahrer am Samstag auf Deutschlands Autobahnen Geduld aufbringen: Laut ADAC kam es an 988 Stellen zu Staus. Insgesamt ging auf 2200 Kilometern zeitweise gar nichts mehr. "In mehreren Bundesländern haben die Sommerferien begonnen, die meisten Menschen wollen entweder an die Nord- oder Ostsee oder in den Süden", sagte eine ADAC-Sprecherin am Sonntag in München.