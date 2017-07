artikel-ansicht/dg/0/

Wittenburg (dpa) Im Fall eines im März gefundenen toten Babys hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen eine 40 Jahre alte Frau aus Wittenburg erlassen. Sie sei als Mutter des kleinen Mädchens identifiziert worden und stehe im Verdacht, ihr neugeborenes Mädchen direkt nach der Geburt 2015 getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern mit. Den entscheidenden Hinweis auf die Mutter gab laut Staatsanwaltschaft die DNA des Vaters. Der tote Säugling war am 1. März von Spaziergängern in einem Waldstück am Sportplatz in Wittenburg gefunden worden.