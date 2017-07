Start von chinesischer Schwerlastrakete fehlgeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Wenchang (dpa) China hat bei einem Start seiner neuen Schwerlastrakete "Langer Marsch 5" einen Fehlschlag hinnehmen müssen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hob die Rakete am Sonntag zwar vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Auf dem Flug ins All, wo die Rakete einen Kommunikations-Satteliten absetzen sollte, sei es jedoch zu einer "Anomalie" gekommen. Die Mission sei fehlgeschlagen. Was genau mit der Rakete passiert war, blieb zunächst unklar. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, hieß es.